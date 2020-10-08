Восемь щенков ищут дом

Очаровательным и сообразительным малышам нужна семья. им всего около полутора месяцев. Щенков всего восемь: пять мальчиков и три девочки.

Живут на стройке рядом с дорогой. Долго находиться там им нельзя. Возьмите себе пушистого друга, подарите ему шанс на счастливую жизнь, а он непременно отплатит вам своей любовью и преданностью.

Будут среднего размера. Их мама на фото.

Щенки отдаются с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-996-431-22-71.

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