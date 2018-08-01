Семеро щенков живут в лесу и ждут хозяев
Семь щенков и их мама живут в лесу.
Пока добрые люди подкармливают их, но малышам нужен дом и безопасность.
Присмотритесь, может кто-то вам понравится, и станет верным другом!
Телефон: +7 (953) 436-24-66.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +3
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