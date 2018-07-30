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Семерых щенков упаковали в пакет и выкинули на помойку

Семерых щенков упаковали в пакет и выкинули на помойку

Этих малышей нашли в Мясново 23 июля. Они были упакованы в пакеты и выброшены возле мусорных контейнеров, как мусор... Пакеты были перевязаны скотчем.

Щенки могут самостоятельно кушать. Те, кто их выкинул, сначала дали подрасти, не сразу от матери оторвали. Такая, вот, «человечность».

Возраст — около 3 недель. 4 девочки и 3 мальчика. Только появились первые зубки.

Сейчас шестеро малышей находятся в клинике «Беркут» (одну девочку удалось пристроить). Люди смогли оплатить несколько дней передержки там. Стоимость одного дня 200 рублей в сутки за 1 щенка.

В клинике им сделают укол сыворотки, обработают от паразитов, и далее прививки.

После этого им будут искать дом и хозяев, которые ценят жизнь,
даже такую маленькую.

Если вы хотите взять кого-то из этих малышей, временно или насовсем, или помочь в их содержании, звоните Анастасии: 8 (910) 702-98-13.
Страница Анастасии ВК.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +2
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