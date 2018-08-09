Очаровательные питомцы из «Любимца» ждут своих хозяев!

Фото Алексея Пирязева.

Все они разные: кто-то испытал на себе трудности уличной жизни, кто-то попал в «Любимец» из теплого дома. Всех их объединяет одно – они надеются и ждут, что со дня на день у них появится любящий и заботливый хозяин.

Если вы хотите помочь животным, но не можете взять их к себе, «Любимец» примет любую материальную помощь.

Малыш

Гигантского Малыша привезли из «Континента+» после закрытия. В свои 1,5 года он весит 30 килограммов, и это не предел! Привит, кастрирован, настороженно относится к незнакомцам, друзей же готов облизать с ног до головы – идеальный сторож в частный дом!

Освальд

Освальда нашли в мусорном баке: «добрые» люди выкинули его в мешке и оставили погибать. Котенка нашли, выходили, и теперь он, четырехмесячный, отчаянно ищет людского внимания. Станет добрым мурчащим товарищем для любой семьи!

Марсель

Марсель – породистый спаниель. Собаке благородных кровей тяжело будет зимовать в вольере, поэтому хозяев он ищет срочно. Марселю больше пяти лет, он уже успел пожить в семье, которая, к сожалению, не смогла его содержать. У собаки есть небольшие проблемы с мочеполовой системой, поэтому хозяева должны быть особенно терпеливы. Но этих проблем можно даже не заметить, если искренне любить свое домашнее животное!

Пушок

Пушок попал в «Любимец» после смерти своей хозяйки: опыт проживания с людьми у него есть, причем немалый. Сколько ему лет, сказать сложно, но специалисты говорят, что не больше пяти. Привит, кастрирован, терпелив и вежлив: никогда не залезет в тарелку к хозяину и не украдет его тапок.

Лаки

Судьба у этого малыша нелегкая: люди нашли его полуживого, изможденного, оставленного погибать на кладбище. Выхаживать такого щенка было очень сложно, но он выкарабкался и сейчас уже совсем здоров. За это его наградили кличкой Лаки – счастливчик. Лаки полтора месяца, это лучшее время для переезда к заботливому человеку!

Люси

Люси попала в «Любимец» из передавшей ее под опеку семьи. Эта гордая черная кошка – метис британца. Люси нет еще и пяти лет, она простерилизована, пока еще не очень доверяет людям. Надеемся, что найдется хозяин, способный вернуть ей веру в человечность.

Глобус

Этого мальчика нашли у магазина «Глобус». Кто-то разбросал у гипермаркета отраву, и Глобус приехал в «Любимец» с тяжелейшим отравлением. Но несмотря ни на что он не потерял веру в людей: по-прежнему контактный, по-прежнему человеколюбивый. Привит, кастрирован, не в меру пушист.

Красотка

История Красотки похожа на историю Глобуса: она тоже поступила в «Любимец» с отравлением. Когда специалисты выходили собаку, они стали замечать невероятное: Красотка знала все места приюта, узнавала персонал. Тогда в «Любимце» поняли, что она уже была на попечении. Вернулась после того, как убежала от прежних хозяев. Нужно срочно доказать двухлетней Красотке, что люди бывают добрыми и заботливыми!

Чоп

Чоп – метис лабрадора. Ему еще нет и года, поэтому нужно оставаться снисходительными к его детским проказам. Никаких проблем Чоп не доставит, тем более что он уже привит. Людей очень любит: сможет и дом охранять, и в квартире хозяевам радость дарить.

Тимка

Котенку Тимке примерно 7-8 месяцев. Из-за тяжелой болезни он потерял зрение, но по-прежнему отлично ориентируется на слух и на ощупь. Привит, пока не кастрирован – слишком маленький возраст. Ищет хозяина, который будет заботливо и терпеливо к нему относиться.

Чернушка

Жизнь этой собаки нельзя назвать легкой. Всю жизнь она прожила во дворе и не знала человеческой заботы. Затем в квартиру ее взяла бабушка, но вскоре умерла, и Чернушке снова пришлось поселиться на улице. Собака воспитанная и очень спокойная: всегда терпит до времени прогулки, не доставляет никаких хлопот.

Бим, Боня и Дуняша

Три месячных щенка идут в комплекте: рыжая Дуняша, белоснежная Боня и красноухий Бим. Нечего добавить – хватайте этих очаровательных щенков, пока вас не опередили!

Стёпка

Степка спокоен, медлителен и дружелюбен. Из-за своего преклонного возраста (ему уже больше десяти лет) почти ослеп на оба глаза, но искренне обещает не доставлять хлопот своим хозяевам.

Если вы хотите забрать или взять на попечение питомца, звоните 8-920-277-00-02 или приезжайте по адресу: Тула, улица Набережная, 3.