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Зверьё моё
Кошечке нужен хозяин

Кошечке нужен хозяин

Кошке около четырех месяцев, она живет на передержке у волонтера и мечтает найти свой настоящий дом. Активная и ласковая. Привита.

Приезжайте знакомиться. Тел. 8-910-940-24-19.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:21 +11
Щенок – метис тойтерьера в добрые руки
Щенок – метис тойтерьера в добрые руки
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