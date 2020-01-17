Кошечке нужен хозяин
Кошке около четырех месяцев, она живет на передержке у волонтера и мечтает найти свой настоящий дом. Активная и ласковая. Привита.
Приезжайте знакомиться. Тел. 8-910-940-24-19.
Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:21 +11
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