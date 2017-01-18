Лечим аллергию у кошек и собак

Какие ошибки в уходе вызывают аллергию у наших домашних питомцев и как от неё избавиться?

Симптомы аллергии у питомцев: зуд всего тела или отдельных его частей (ушей, лап) с расчёсами, экземами и выпадением шерсти, частые или хронические отиты, покраснения глаз, слизистые истечения из глаз, конъюнктивиты, покраснения ушей и кожи, расстройство стула, отёки морды или всего тела, крапивница (выпуклые красные бляшки на коже).

Аллергия может проявиться как на новые корма, лекарства и косметические средства, так и на те, которыми вы всегда пользовались. Важные правила для защиты животных:

Предупреждайте ветеринара перед началом осмотра и манипуляций о любой аллергии, которая есть у питомца. Подберите один вид корма и не меняйте его. Не пользуйтесь рядом с животным никакими спреями (духами, бытовой химией). Мойте питомца только специальными шампунями. Берите на природу лекарство от аллергии в ампулах.



Михаил Мельник

– Аллергию у домашних кошек и собак вызывают вещества, содержащиеся в пище, воде или воздухе, – говорит Михаил Мельник, Тульский центр ветеринарной медицины. – Также встречается контактный дерматит – при соприкосновении некоторых веществ с кожей. 30% всех случаев аллергии у домашних кошек – это реакция на укусы блох. При этом нужно подобрать препарат для защиты от этих насекомых и регулярно обрабатывать им кошку. Ещё один вид аллергии – на лекарства. От этого заранее обезопаситься невозможно, т.к. реакции возникают индивидуально. Ещё к нам обращаются с животными, у которых возникла аллергия на косметические средства, используемые хозяевами. Если вы купили новый стиральный порошок или помыли полы новым средством и у вашего животного распухла морда, покраснели уши и началась рвота, срочно покажите питомца врачу!



Марина Ковсман

– Чаще всего у животных, которых приводят на приём в нашу клинику, бывает аллергия, возникшая из-за неправильного кормления, – говорит Марина Ковсман, директор центра помощи бездомным животным «Любимец». – Хозяева кормят собак и кошек едой со своего стола, дают сладости и другие продукты, которые животным есть нельзя, либо меняют корма, покупая всё время разные. Это вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся аллергией. Ещё один вид – контактная аллергия. Может возникать от воздействия реагентов, которыми посыпают улицы зимой, от пыльцы домашних цветов. Сейчас всё чаще к нам стали обращаться с мокнущей экземой. Чтобы выяснить причину, нужно сделать анализы крови.



Анна Буланова

– Пищевые аллергии составляют 8-12% всех видов аллергий у домашних животных, – рассказывает Анна Буланова, Центр здоровья животных города Тулы. – Часто хозяева считают, что аллергию вызывает курятина, а корм из мяса ягнёнка и риса не даёт аллергии. Это заблуждение. Основной симптом пищевой аллергии – кожный зуд. Симптомы могут включать хронические или часто повторяющиеся ушные инфекции, потерю шерсти, чрезмерное расчесывание, красные пятна на коже, сопутствующие кожные инфекции. Многие заболевания имеют похожие симптомы с аллергией, и часто животные страдают от нескольких недугов одновременно. На пищевую аллергию похожа аллергия от укусов насекомых, гиперчувствительность к кишечным паразитам, грибковые или бактериальные инфекции. Пищевые аллергопробы врач должен начинать, только когда остальные причины симптомов исключены.