Заберите Эльзу домой!

С самого щенячества Эльза живет в приюте. Сейчас ей 1,5 года, и она активно ищет семью.

Характер у Эльзы игривый и дружелюбный: она отлично ладит с другими собаками, обожает детей и взрослых. Дома ведет себя прилично — ничего не портит, терпит выгул. Со здоровьем тоже все в норме: стерильна, привита, обработана от паразитов.

Эльза — мини-овчарка, в холке 50 см. Прекрасно переносит поездки в машине, очень любит плавать и гулять.

Готовы любить Эльзу и гулять вместе с ней? Звоните:



Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8 920 782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!