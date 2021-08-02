Пропал слепой пес Белый. Помогите найти!

Белый жил в Донском в любящей его семье. Но хозяин попал в больницу, и животное вывезли в Северо-Задонск. Что с ним было дальше, неизвестно. Возможно, Белый ищет дорогу домой. Собака скитается с 21 июня.

Ситуация осложняется тем, что Белый плохо видит, на улице ему не выжить. Обратите внимание на уличных собак или псов, которые идут вдоль дороги в окрестностях Северо-Задонска. Белого очень любят и ждут дома.

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