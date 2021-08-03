Трехцветный совенок Тильда, 1,5 года

Когда то еще котенком Тильду спасли от собак. Из гадкого утенка она превратилась в шикарную кошечку. Тильду забирали домой, все было хорошо. Но через год ее вернули, так как кошка «не подошла».

Так Тильда снова оказалась на передержке. Там она ведет себя идеально: лоточек знает на 5+, соблюдает все правила домашнего этикета. Игривая и ласковая. Характерная, погладить себя даст только тогда, когда сама этого захочет.

Привита и стерилизована. Она хочет в настоящую семью, где ее больше не предадут. Отдается с правом отслеживания судьбы. Все вопросы по тел. 8-906-620-41-66 или ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!