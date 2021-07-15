О людском безразличии, человеческой доброте и кошках-сиротах

В Криволучье, на первом этаже типовой советской пятиэтажки жила симпатичная пожилая женщина. Когда-то она была довольно известной, потому что пела в знаменитом тульском хоре Иосифа Михайловского, иногда – в качестве солистки. Годы летели, забирая с собой в прошлое талант и красоту. Из хора ушла, но с родной филармонией расставаться не хотелось, устроилась там гардеробщицей. Но года полтора назад из-за проблем со здоровьем всё-таки пришлось уволиться.

Семьи у женщины не было. Где-то в параллельной вселенной жил племянник, но сам по себе. От одиночества спасали кошки – все подобранные с улицы. Кормила их, лечила от разных кошачьих болячек, гладила и чесала за ушком. А ещё - разговаривала с мурчалками, и, казалось, они её понимали. На улицу кошки не ходили, даже через открытую форточку – там было гораздо хуже, чем дома, они это хорошо успели узнать.

Жизнь шла своим чередом, но в один из жарких летних дней случилась беда – женщина вдруг упала на пол и больше не сумела встать. Никогда. Не стало её в этом «лучшем из миров». Из живых в квартире остались кошки и пара цветов на окне. Но они больше никому не были нужны. Впрочем, как и та, кто за ними ухаживала.

Наверное, кошки кричали от голода и страха, но никто на этот крик не отозвался. Да что там кошки – никто из соседей не заметил исчезновения их владелицы! И только через НЕДЕЛЮ, когда по подъезду потёк характерный запах, вызвали соответствующе службы. Приехав, полиция и МЧС совершила все необходимые в таком случае действия, тело увезли в морг. А квартиру закрыли. Вместе с осиротевшими зверьками.

На другой день одна из знакомых умершей - назовём её Света - позвонила в полицию, чтоб те приехали и открыли дверь. Пообещали «да-да, когда будет время, приедем». Приехали. Через неделю. К тому времени Ольга договорилась с Центром помощи бездомным животным «Любимец» о том, чтобы котеек приняли на постой. Нашла она и ловца, который приехал и поймал одичавших зверьков. Небезвозмездно, по тыще рублей за голову. Заплатила из собственного, далеко не полного, кармана.

Сейчас две кошки и два кота находятся в «Любимце», постепенно приходят в себя. Добрые люди перечислили на их содержание кто сколько сумел – нужная сумма была собрана менее, чем за сутки! Денег хватит и на прививки, и на стерилизацию, и на месяц содержания. А потом? Возможно, впоследствии кого-то получится пристроить, кому-то найти куратора.

Если вы захотите помочь зверькам, это будет хорошо! Но ещё лучше, если возьмёте кого-нибудь из сирот в свой дом. Пожалуйста!

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