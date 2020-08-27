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Зверьё моё
Ищет заботливых хозяев маленькая собачка Аза

Ищет заботливых хозяев маленькая собачка Аза

Аза совсем молодая собака, ей около года. Черненькая с белым пятном на грудке, полосой по пузику и белыми пальчиками. Не пушистая. Небольшая по размеру, больше не вырастет.

Она очень ласковая и добрая к людям. Умеет гавкать и охранять, но никогда не укусит. Подойдет для семьи с детьми. Кошек не обижает, с другими собаками не конфликтует.

В силу гиперактивности не подойдёт для проживания в помещении, хотя в помещении может терпеть до выгула. Стерилизована, привита. Может есть натуралку и собачий корм.

Все вопросы по тел. 8-953-420-33-77 (Ольга).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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