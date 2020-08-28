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Зверьё моё
Богдане нужен хозяин

Богдане нужен хозяин

Когда-то у нее, как и у многих собак, был дом при Колюпановском монастыре. Там было спокойно и сытно, но пришло новое руководство, и в одну ночь у собак отняли дом, кров, еду. Более 25 собак волонтеры нашли живыми, 6 – убитыми, около 40 пропали без вести.

Богдана одна из собак, которой повезло. Её нашли, и теперь эта девочка в поисках дома.

Богдане около двух лет. Она смышленая, проявляет охранные качества, к новым людям недоверчива. Обработана от паразитов, привита, стерилизована.

С детьми ладит, к кошкам спокойна, с другими собаками ведет себя ровно. Выгул почти без промахов. Поводок знает. Если Богдана вам понравилась, звоните по тел. 8-906-530-55-09.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 08:00 +4
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