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Марта – клубочек обаяния и любви

Марта – клубочек обаяния и любви

Марта – одна из спасённых собачек из Свято-Казанского монастыря в селе Колюпаново. Ей чуть больше трех лет. Она здорова, стерилизована, обработана, привита.

Марта безумно коммуникабельная и человекоориентированная девочка. И ей очень нужна любящая семья. Марта – это клубочек обаяния и любви. Она нацелена на общение с человеком и предпочтет обнимашки любой беготне с сородичами. Очень ценит тактильный контакт и внимание со стороны людей. Ладит с детьми.

Отдается в ответственную семью с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Можно к другим собакам и кошками. Пристраивается в квартиру или частный дом с проживанием внутри, в теплое время можно в вольере. Строго не на цепь. 

Приезжайте знакомиться! По всем вопросам пишите/звоните по тел. 8-953-955-73-97 или  8-910-559-82-02 (Инесса).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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