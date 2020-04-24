Буханка белая и Брюнетка жгучая желают познакомиться

Иногда и миниатюрные собаки попадают в отлов. Светлую собачку волонтеры прозвали Буханочкой. Она любит людей всей своей бескорыстной собачьей душой. Она готова бесконечно сидеть на ручках и будет счастлива, что вы уделили ей немного своего времени.

Буханочке 1,5 года. Она тихая и дружелюбная, будет постоянно с вами. Привита, ожидает очереди на стерилизацию, чипирована и обработана от внешних и внутренних паразитов. Ладит со взрослыми и детьми, к другим собакам равнодушна.

Брюнетка тоже совсем кроха. Ей чуть меньше года, она стерилизована, привита, чипирована и обработана от паразитов. К незнакомым людям относится настороженно, но на ручках ведет себя спокойно и постоянно требует, чтобы ее гладили и чесали.

Брюнетка выросла в большой собачьей семье. Так что она очень любит собак. Идеально подойдет тем, у кого уже есть песик, но отлично справится и с ролью единственного питомца.

По поводу пристройства пишите волонтеру ВКонтакте.