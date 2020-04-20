Челси пристраивается в заботливые руки

Челси веселая и игривая собака. Обожает резвиться на прогулке, бегать и играть. Хозяевам с ней никогда не будет скучно.

Добрая и ласковая собака. У нее есть страх перед новыми людьми, но он быстро проходит.

Челси 2 года, привита, стерилизована, полностью здорова. С другими собаками и кошками ладит, слушает человека. Пока еще слегка тянет поводок, но потихоньку обучается всем манерам домашней собаки.

Отдается по договору в добрые и заботливые руки. Может жить в вольере на цепи и без нее с регулярным выгулом.

Находится в отлове «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Часы приёма с 13.00 до 16.30 в будни.

Приезжайте знакомиться или звоните по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

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