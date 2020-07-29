Щенки ищут добрые и заботливые руки

Малышам примерно 2,5 месяца. Будут среднего размера. Живут в очень опасном месте между дорогой, на которую постоянно выбегают, и домами, где им очень не рады, и где люди периодически травят собак.

Малыши все ручные, очень сообразительные. Щенков нужно спасать, в том месте они долго не протянут. Присмотритесь к ним пожалуйста, выберите себе друга. По всем вопросам обращаться ВКонтакте или по тел.: +7-996-431-22-71, +7-910-702-98-13.

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