Ворчун ищет семью

Ищет дом невероятно привлекательный и очень обаятельный Ворчун. Он совсем молоденький кот (чуть больше года), добрый, общительный и очень смышлёный.

Парень здоров, обработан от внешних и внутренних паразитов. В ближайшее время будет вакцинирован и в новый дом переедет уже кастрированным.

Ест сухой и влажный корм, с лотком дружит. Ворчун уже приготовил свой нос для ваших поцелуев. Кому такого красавчика?

Пристраивается в самые ответственные и любящие руки (без самовыгула) с правом ненавязчивого отслеживания его судьбы.

Ворчуну очень надо домой, чтобы любили и обнимали!

Хотите забрать его себе? Звоните по тел. 8 (953) 971-13-28 (Юлия) или пишите ВКонтакте.

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