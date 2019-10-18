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Зверьё моё
Ворчун ищет семью

Ворчун ищет семью

Ищет дом невероятно привлекательный и очень обаятельный Ворчун. Он совсем молоденький кот (чуть больше года), добрый, общительный и очень смышлёный.

Парень здоров, обработан от внешних и внутренних паразитов. В ближайшее время будет вакцинирован и в новый дом переедет уже кастрированным.

Ест сухой и влажный корм, с лотком дружит. Ворчун уже приготовил свой нос для ваших поцелуев.?? Кому такого красавчика?

Пристраивается в самые ответственные и любящие руки (без самовыгула) с правом ненавязчивого отслеживания его судьбы.

Ворчуну очень надо домой, чтобы любили и обнимали!

Хотите забрать его себе? Звоните по тел. 8 (953) 971-13-28 (Юлия) или пишите ВКонтакте

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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