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Очаровательная красотка Синди ищет дом

Очаровательная красотка Синди ищет дом

Добрая и нежная собака ждет, когда же найдется человек, который станет настоящим хозяином! Синди 2,5 года, она очень дружелюбная, хорошо уживается с кошками и обожает обниматься. Прекрасный компаньон на прогулках.

Немного боязлива к новым людям, но есть охранные качества. Если хотите забрать Синди, звоните по тел. 8−953−962−12−75.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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