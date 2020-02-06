Очаровательная красотка Синди ищет дом

Добрая и нежная собака ждет, когда же найдется человек, который станет настоящим хозяином! Синди 2,5 года, она очень дружелюбная, хорошо уживается с кошками и обожает обниматься. Прекрасный компаньон на прогулках.

Немного боязлива к новым людям, но есть охранные качества. Если хотите забрать Синди, звоните по тел. 8−953−962−12−75.

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