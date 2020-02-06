Трех котят подкинули в подъезд. Ищем дом!

В подъезд одной из тульских многоэтажек подбросили котят: два мальчика и одну девочку. Любители животных их кормят, но есть и те, кто грозится выкинуть. Им обязательно нужно найти дом.

Полосатые – мальчики, черная – девочка.

Котята безумно ласковые, доверчивые, пушистые. Здоровы, едят всё подряд, ходят в туалет в одно место.

Возможна доставка по Туле и Щекино. Если хотите забрать кого-то из малышей, пишите ВКонтакте или звоните по тел. 8-953-190-44-64 (Мария).

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