Ищем дом для красавицы Фриды
Кошечке 8 месяцев, она обработана от паразитов, привита. Скоро будет стерилизована.
Фрида – дама с характером, на руки идет, только когда сама этого захочет, хотя от почесушек никогда не откажется. В любящих и заботливых руках будет диванным валенком. Игрива и любознательна. Лоточек на отлично.
Пристраивается единственным животным, потому что с сородичами не ладит. С другими животными ладит. Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.
По вопросам переезда пишите волонтеру ВКонтакте или звоните по тел. 8-920-773-39-18 (Надежда).
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