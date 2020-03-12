Ищем дом для красавицы Фриды

Кошечке 8 месяцев, она обработана от паразитов, привита. Скоро будет стерилизована.

Фрида – дама с характером, на руки идет, только когда сама этого захочет, хотя от почесушек никогда не откажется. В любящих и заботливых руках будет диванным валенком. Игрива и любознательна. Лоточек на отлично.

Пристраивается единственным животным, потому что с сородичами не ладит. С другими животными ладит. Отдается с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

По вопросам переезда пишите волонтеру ВКонтакте или звоните по тел. 8-920-773-39-18 (Надежда).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.