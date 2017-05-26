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Зверьё моё
Ксюшу дважды предали. Ищем ответственных хозяев.

Ксюшу дважды предали. Ищем ответственных хозяев.

Ксюшу нашли ещё 22 марта 2016 года в Платоновском лесу, привязанной к дереву. Она была в хорошем кожаном ошейнике, привязана крепко и сидела так не менее суток, и была сильно замерзшей и голодной.

Её отправили в приют, оттуда её забрали вторые хозяева, но теперь, через полгода она стала им не нужна.

Ксюша снова в приюте... Но у кураторов нет возможности оплачивать её содержание там, поэтому очень срочно нужны новые хозяева.



Собака молодая, стерилизована. Добрая, но хозяина охраняет, лает, к выгулу приучена. Привита, имеет вет. паспорт.

Адекватные и ответственные люди, Ксюша очень ждёт вас!
Подарите ей спокойную жизнь
в домашнем уюте и заботе.

Телефон куратора: 8 (910) 559-19-74, Оксана.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +3
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