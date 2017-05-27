Маленькая Фрея очень срочно ищет дом!
Маленькая кошечка Фрея СРОЧНО ИЩЕТ ДОМ!
Отдаётся только в ответственные и надёжные руки.
8 мая её нашли на улице вместе с ещё четырьмя полу-породистыми котятами. Какой-то «хороший» человек выставил малявок в холод на улицу только из-за того что они «неликвид» полукровки.
Братьев и сестёр уже пристроили, а Фрея осталась одна.
На временной передержке, где она сейчас живёт, дальше не могут её держать, и срок её пристроить - 3 дня...
Возьмите кошечку себе!
Маленькая кнопка знает лоточек, в еде не привередлива, игрунья, тихая и спокойная, добрая и ласковая девчушка с нежной шёрсткой, будет играть с вами и приносить радость своим существованием, а в холодную погоду составит компанию под теплым пледом.
Обещает дарить вам тепло души и петь песенки от счастья что вы рядом!
8 (953) 420-18-84, Елена или https://vk.com/id190838909