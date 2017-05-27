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Зверьё моё
Маленькая Фрея очень срочно ищет дом!

Маленькая Фрея очень срочно ищет дом!

Маленькая кошечка Фрея СРОЧНО ИЩЕТ ДОМ!

Отдаётся только в ответственные и надёжные руки.

8 мая её нашли на улице вместе с ещё четырьмя полу-породистыми котятами. Какой-то «хороший» человек выставил малявок в холод на улицу только из-за того что они «неликвид» полукровки.

Братьев и сестёр уже пристроили, а Фрея осталась одна.

На временной передержке, где она сейчас живёт, дальше не могут её держать, и срок её пристроить - 3 дня... 

Возьмите кошечку себе!

Маленькая кнопка знает лоточек, в еде не привередлива, игрунья, тихая и спокойная, добрая и ласковая девчушка с нежной шёрсткой, будет играть с вами и приносить радость своим существованием, а в холодную погоду составит компанию под теплым пледом.

Обещает дарить вам тепло души и петь песенки от счастья что вы рядом!


8 (953) 420-18-84, Елена или https://vk.com/id190838909

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 16:20 +8
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