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Уличная мода
Надежда Савотина, 30 лет

Надежда Савотина, 30 лет

Вы помните, что в Туле живут самые красивые девушки? Если вы вдруг об этом забыли, то мы ещё раз напомним! Яркая, харизматичная Надежда — парикмахер-стилист, барбер, мама, а также создатель студии Hair garden.

 

Образ:
Одежда и обувь из магазина Zara
Часы — Apple
Ювелирные украшения


Довольно часто я покупаю одежду, но это дело категорически не люблю. Часто беру вещь, не меряя, а потом всё, что не подошло, дарю сестре.

Люблю свежие ароматы, никогда не надоедает Dolce&Gabbana «Light Blue»!

Свой стиль, конечно, создаю сама. Но я всегда вдохновлялась стилем Виктории Бекхэм. Она невероятная женщина — пример во всём!

Чаще всего пользуюсь интернет-магазинами либо шью вещи на заказ, в Туле практически ничего не покупаю. О стоимости одежды вообще не думаю и не запоминаю ее стоимость. Для меня это не важно. Как говорится, если это любовь с первого взгляда, то эта вещь обязательно будет моей! Но в гардеробе есть и такие, которые просто мне дороги и их стоимость здесь не важна, они — бесценны!

Из аксессуаров предпочитаю только ремни и портупеи: люблю минимализм в одежде, а такие аксессуары подчёркивают индивидуальность, дополняют образ и здорово смотрятся со стороны.

Дела делами, а в любая девушка просто обязана носить платья! Я — не исключение! Их в гардеробе у меня достаточно! Мы должны показывать свою фигуру и женственность. Но здесь тоже есть особенность — предпочитаю тёмные цвета, в особенности чёрный.

Точно, что никогда не надену на себя — это халат! Я просто его ненавижу.

В макияже я сторонница минимализма. Грамотно подчеркнуть свои достоинства — верх мастерства! Вот эксперименты с волосами я не часто решаюсь, немного трусиха. Однако дреды хотела очень давно!

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Автор: Мария Тикунова, вчера, в 10:43 +13

«Уличная мода»

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