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Уличная мода
Наталья Зуева, 28 лет

Наталья Зуева, 28 лет

Сегодня в рубрике очень интересная личность! Наталья — бренд-менеджер компании MOLLIS, Co-founder и дизайнер проекта Peppermint Rent-a-Dress. Эта девушка живет в активном ритме, она знает, что такое мода и разбирается в ней! Ей слово.

 

Образ:

Куртка — Zara. 3999 р.

Джинсы-бойфренды Mollis. 2199 р.

Футболка с хотфиксами Mollis. 1199 р.

Кеды Pull & Bear. 2499 р. Белые кеды — мастхэв этого сезона.

Очки от русского бренда


Классические часы Michael Kors. 10000 р.


Серьги и подвеска — h&m. 500 р.

 

Иногда мы забываем, что мода — это не только одежда. Она охватывает все сферы нашей жизни, это касается и модных гаджетов, книг, еды или видов спорта.

Меня вдохновляют на создание образов: Instagram и другие социальные сети, журналы и мировые недели моды, реклама и блоги — все это отражает последние тенденции моды.

Мода способствует развитию вкуса, побуждает экспериментировать и среди всего многообразия искать то, что подходит именно тебе.

Стиль — для меня, это способ самовыражения. Эта одежда должна отличать тебя от других людей, транслировать окружающему миру твою
индивидуальность. Быть твоим собственным почерком!

Чаще всего, я покупаю одежду в масс-маркете и шоу-румах русских
дизайнеров и очень тщательно подхожу к выбору одежды.
Люблю создавать классные луки, миксуя базовые вещи хорошего
качества с классным составом в масс-маркете с ультрамодными моделями в
шоу-румах.

Один из самых любимых ароматов — это классический Dior Addict.
Еще очень приглянулся аромат от бренда &Other Stories: Arabesque Wood.
Я стараюсь создавать свой собственный стиль, не опираясь на стиль
кого-то другого. Вдохновляюсь street style в Instagram, модным
порталом WGSN и Buro 24/7 и создаю собственный неповторимый стиль на
основе этого инспирейшена.

Для меня искренним удовольствием является продумывать образ
на каждый день: от предмета одежды до аксессуаров и обуви. Думаю,
это характерно для каждого дизайнера или бренд-менеджера.

Обожаю минималистичные аксессуары как из серебра, так и недорогую
бижутерию. В последнее время приятно удивлена аксессуарами русских
дизайнеров: Сахарок, Velichenko. Jewellery.

Если говорить о мейке, то в повседневном образе я использую nude: для меня важно сохранять естественный и ухоженный вид каждый день.

В моем гардеробе преобладают как платья, так и джинсовые изделия.
Я люблю быть разной в зависимости от настроения: как женственной,
так и в стиле casual.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это сумка, которая была
сделана и вышита для меня самым родным человеком!

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Автор: Мария Тикунова, вчера, в 13:20 +3

«Уличная мода»

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Валерия Елагина, 26 лет
Валерия Елагина, 26 лет
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