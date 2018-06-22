Наталья Зуева, 28 лет

Сегодня в рубрике очень интересная личность! Наталья — бренд-менеджер компании MOLLIS, Co-founder и дизайнер проекта Peppermint Rent-a-Dress. Эта девушка живет в активном ритме, она знает, что такое мода и разбирается в ней! Ей слово.

Образ:

Куртка — Zara. 3999 р.

Джинсы-бойфренды Mollis. 2199 р.

Футболка с хотфиксами Mollis. 1199 р.

Кеды Pull & Bear. 2499 р. Белые кеды — мастхэв этого сезона.

Очки от русского бренда



Классические часы Michael Kors. 10000 р.



Серьги и подвеска — h&m. 500 р.

Иногда мы забываем, что мода — это не только одежда. Она охватывает все сферы нашей жизни, это касается и модных гаджетов, книг, еды или видов спорта.

Меня вдохновляют на создание образов: Instagram и другие социальные сети, журналы и мировые недели моды, реклама и блоги — все это отражает последние тенденции моды.

Мода способствует развитию вкуса, побуждает экспериментировать и среди всего многообразия искать то, что подходит именно тебе.

Стиль — для меня, это способ самовыражения. Эта одежда должна отличать тебя от других людей, транслировать окружающему миру твою

индивидуальность. Быть твоим собственным почерком!

Чаще всего, я покупаю одежду в масс-маркете и шоу-румах русских

дизайнеров и очень тщательно подхожу к выбору одежды.

Люблю создавать классные луки, миксуя базовые вещи хорошего

качества с классным составом в масс-маркете с ультрамодными моделями в

шоу-румах.

Один из самых любимых ароматов — это классический Dior Addict.

Еще очень приглянулся аромат от бренда &Other Stories: Arabesque Wood.

Я стараюсь создавать свой собственный стиль, не опираясь на стиль

кого-то другого. Вдохновляюсь street style в Instagram, модным

порталом WGSN и Buro 24/7 и создаю собственный неповторимый стиль на

основе этого инспирейшена.

Для меня искренним удовольствием является продумывать образ

на каждый день: от предмета одежды до аксессуаров и обуви. Думаю,

это характерно для каждого дизайнера или бренд-менеджера.

Обожаю минималистичные аксессуары как из серебра, так и недорогую

бижутерию. В последнее время приятно удивлена аксессуарами русских

дизайнеров: Сахарок, Velichenko. Jewellery.

Если говорить о мейке, то в повседневном образе я использую nude: для меня важно сохранять естественный и ухоженный вид каждый день.

В моем гардеробе преобладают как платья, так и джинсовые изделия.

Я люблю быть разной в зависимости от настроения: как женственной,

так и в стиле casual.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это сумка, которая была

сделана и вышита для меня самым родным человеком!