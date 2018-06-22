Наталья Зуева, 28 лет
Сегодня в рубрике очень интересная личность! Наталья — бренд-менеджер компании MOLLIS, Co-founder и дизайнер проекта Peppermint Rent-a-Dress. Эта девушка живет в активном ритме, она знает, что такое мода и разбирается в ней! Ей слово.
Образ:
Куртка — Zara. 3999 р.
Джинсы-бойфренды Mollis. 2199 р.
Футболка с хотфиксами Mollis. 1199 р.
Кеды Pull & Bear. 2499 р. Белые кеды — мастхэв этого сезона.
Очки от русского бренда
Классические часы Michael Kors. 10000 р.
Серьги и подвеска — h&m. 500 р.
Иногда мы забываем, что мода — это не только одежда. Она охватывает все сферы нашей жизни, это касается и модных гаджетов, книг, еды или видов спорта.
Меня вдохновляют на создание образов: Instagram и другие социальные сети, журналы и мировые недели моды, реклама и блоги — все это отражает последние тенденции моды.
Мода способствует развитию вкуса, побуждает экспериментировать и среди всего многообразия искать то, что подходит именно тебе.
Стиль — для меня, это способ самовыражения. Эта одежда должна отличать тебя от других людей, транслировать окружающему миру твою
индивидуальность. Быть твоим собственным почерком!
Чаще всего, я покупаю одежду в масс-маркете и шоу-румах русских
дизайнеров и очень тщательно подхожу к выбору одежды.
Люблю создавать классные луки, миксуя базовые вещи хорошего
качества с классным составом в масс-маркете с ультрамодными моделями в
шоу-румах.
Один из самых любимых ароматов — это классический Dior Addict.
Еще очень приглянулся аромат от бренда &Other Stories: Arabesque Wood.
Я стараюсь создавать свой собственный стиль, не опираясь на стиль
кого-то другого. Вдохновляюсь street style в Instagram, модным
порталом WGSN и Buro 24/7 и создаю собственный неповторимый стиль на
основе этого инспирейшена.
Для меня искренним удовольствием является продумывать образ
на каждый день: от предмета одежды до аксессуаров и обуви. Думаю,
это характерно для каждого дизайнера или бренд-менеджера.
Обожаю минималистичные аксессуары как из серебра, так и недорогую
бижутерию. В последнее время приятно удивлена аксессуарами русских
дизайнеров: Сахарок, Velichenko. Jewellery.
Если говорить о мейке, то в повседневном образе я использую nude: для меня важно сохранять естественный и ухоженный вид каждый день.
В моем гардеробе преобладают как платья, так и джинсовые изделия.
Я люблю быть разной в зависимости от настроения: как женственной,
так и в стиле casual.
Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это сумка, которая была
сделана и вышита для меня самым родным человеком!