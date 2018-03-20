Катерина Фёдорова, 27 лет

Сегодня к нам в рубрику попала Катерина, дизайнер одежды. Она явно знает толк в стиле, что и где купить, чтобы выглядеть стильно при любых обстоятельствах!

Образ:

Шуба из меха лисы René London

кепка почтальона — привезла подруга из Британии

платок Celine

сумка винтаж, досталась от бабушки

ботинки Buttero, куплены на eBay.

Хожу по магазинам достаточно часто, порой даже ищу вдохновение в витринах, смотрю на образы. 2−3 раза в сезон стабильно закупаюсь.

Мне симпатичны практически все ароматы Moschino, потому что в них есть некая легкость и игривость.

Любимые вещи в гардеробе — бежевая норковая шуба, замшевая косуха, шелковая блуза, которая заматывается вокруг талии, высокие джинсы, ботинки на молнии. Люблю именно их, потому что чувствую себя в них особенно привлекательной.

Если коротко, мода — это тело, а стиль — это душа. Стиль идет изнутри, а вдохновение извне необходимо для расширения и развития граней стиля, потому это неразрывные компоненты.

Каких-то привязанностей к определенным маркам у меня нет. Однако вещи стараюсь привозить, чтобы ни с кем не совпасть, большинство магазинов любят копировать коллекции друг у друга.

Платки и шарфы — мои любимые аксессуары! Это делает образ еще женственнее!

У меня не бывает, чтобы какая-либо вещь просто лежала в гардеробе. Ношу все, что есть в нем, выбираю брючные или юбочные луки, в зависимости от погоды, настроения, уместности образа в ситуации.

Макияж? Да, важен. Дневной мейк всегда присутствует!