Катерина Фёдорова, 27 лет
Сегодня к нам в рубрику попала Катерина, дизайнер одежды. Она явно знает толк в стиле, что и где купить, чтобы выглядеть стильно при любых обстоятельствах!
Образ:
Шуба из меха лисы René London
кепка почтальона — привезла подруга из Британии
платок Celine
сумка винтаж, досталась от бабушки
ботинки Buttero, куплены на eBay.
Хожу по магазинам достаточно часто, порой даже ищу вдохновение в витринах, смотрю на образы. 2−3 раза в сезон стабильно закупаюсь.
Мне симпатичны практически все ароматы Moschino, потому что в них есть некая легкость и игривость.
Любимые вещи в гардеробе — бежевая норковая шуба, замшевая косуха, шелковая блуза, которая заматывается вокруг талии, высокие джинсы, ботинки на молнии. Люблю именно их, потому что чувствую себя в них особенно привлекательной.
Если коротко, мода — это тело, а стиль — это душа. Стиль идет изнутри, а вдохновение извне необходимо для расширения и развития граней стиля, потому это неразрывные компоненты.
Каких-то привязанностей к определенным маркам у меня нет. Однако вещи стараюсь привозить, чтобы ни с кем не совпасть, большинство магазинов любят копировать коллекции друг у друга.
Платки и шарфы — мои любимые аксессуары! Это делает образ еще женственнее!
У меня не бывает, чтобы какая-либо вещь просто лежала в гардеробе. Ношу все, что есть в нем, выбираю брючные или юбочные луки, в зависимости от погоды, настроения, уместности образа в ситуации.
Макияж? Да, важен. Дневной мейк всегда присутствует!