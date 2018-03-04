Анастасия Лобанова, 21 год

Сегодня в рублике настоящая модель и профессионал своего дела — Анастасия. Уже в юном возрасте девушка объездила почти весь мир, участвовала в показах недели моды России и зарубежья. В Туле Настя является управляющей модельного агентства Mystery Models, так что чувство стиля ей свойственно!

Хожу в магазины по необходимости. Придерживаюсь некого правила — прийти и закупиться один раз, зато удачно!

Образ:

Шапка: Tokka Tribe

Пальто Mild Barley

Шарф: H&M

Сумка: Michael Kors

Ботильоны: Atmosphere

Свитер: Golden Heritage

Джинсы: New Yorker



Мой парфюм — D&G 3 L'imperatrice. Этот аромат уже стал частью меня, очень женственный и приятный.

Одна из любимых вещей в моем гардеробе — черный брючный комбинезон, отлично подчеркивающий фигуру. Вообще, комбинезоны считаю одними из самых стильных и интересных вещей, которые удобны на все случаи жизни!

Стиль идёт изнутри. Он либо есть, либо нет. Ни в одном модном бутике не найдешь чувство стиля. Мода всего лишь задает ритм, а как под этот ритм «танцевать» каждый выбирает сам.

Стиль — это индивидуальность. Можно пролистывать тысячи источников для вдохновения, читать о модных веяниях, но пока ты не почувствуешь себя гармонично в том или ином образе, все это будет выглядеть наигранно. Может, это только мое мнение.

Значительная часть моего гардероба куплена в Шанхае. Мне нравится покупать там одежду: китайцы стильные ребята! Мне нравится, как они подходят к созданию своего образа, ведь эти люди не переживают о том, что будут выглядеть нелепо, благодаря этому даже самые странные сочетания выглядят гармонично.

В Туле у меня есть пара-тройка магазинов для покупок. Вещь и бренд должны действительно зацепить меня, чтобы я что-то купила.

Есть всего две действительно дорогие, как мне кажется, вещи: чёрное пальто LESEL (за 20000 рублей) и любимые ботильоны Jeffrey Campbell (за 6000 рублей).

Странно, но я практически не ношу аксессуары. Люблю сохранять легкость и простоту образа, не нагружая кучей деталей. На постоянной основе я ношу три кольца, они придают женственности рукам. Также очень люблю бабочки (пока их только 3, но каждая уникальна) и уголки на воротник рубашки — это не выглядит массивно и добавляет изюминку в образ. А ещё у меня есть две подвески на шею, которые важны мне не просто как аксессуар, а больше в качестве талисманов: Лунный камень, подаренный мне шаманом из Индии, красиво оплетенный веревками, и Звезда Эрцгаммы, сделанная моим отцом.

Я стараюсь не надевать часто одни и те же вещи, постоянно меняю верх или низ, или полностью образ. Но если мне очень понравится собранный комплект, в дальнейшем могу использовать его как беспроигрышный вариант.

Не крашусь в повседневной жизни, даю отдыхать лицу. За 9 лет работы в модельном бизнесе примеряла на себе тысячи образов. Для меня макияж — это часть профессии, поэтому в свободное от работы время я предпочитаю сохранять естественность.