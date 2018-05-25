Ульяна Чижикова, 18 лет

Сегодня в выпуске у нас Ульяна, обаятельная и красивая девушка. О моде и стиле героиня поделилась с читателями нашего блога.

Образ:

Базовая футболка с декором-ZARA

Брюки-кюлоты с поясом-ZARA

Сумка-BERSHKA

Часы-CASIO

Босоножки на платформе-BENATTI

Одежду покупаю достаточно часто. При этом полностью погружаюсь в процесс шоппинга и получаю удовольствие от процесса!

К сожалению, или даже к счастью, не могу точно определится с любимым ароматом, всегда пользуюсь разными, но все они варьируют от нежного цветочного до сладкого. Считайте, что я в поиске своего идеального аромата! Сейчас на мне Tiffany&Co. Он очень нежный и легкий.

В моем гардеробе очень, очень много юбок. Юбки! Юбки!! Совершенно разных силуэтов и длинны, фасона и фактуры. Я считаю, именно они подчеркивают мою фигуру и, чаще всего, являются основой для образа. Это «фишка» в моем стиле: ведь с юбками можно составить множество образов разного характера.

Мода и стиль? Все просто! Мода - это самовыражение.

Я ищу вдохновение на модных показах и в журналах, изучаю новые тренды, но никогда полностью им не следую. Ношу то, что, в первую очередь, мне нравится и то, в чем мне комфортно.

Чаще всего покупаю одежду в таких бутиках, как Zara, Mango и H&M. Я не ограничиваю себя тульскими магазинами. Люблю заказывать одежду в интернете, например, обожаю сайт ROMWE, и вам советую.

Я никогда не экономлю на обуви. Самое дорогое в моем гардеробе – туфли, много туфель!

Из аксессуаров мне больше всего импонируют часы (это удобно и красиво) и кольца (они делают кисть девушки более женственной).

В повседневной жизни чаще всего ношу блузки и рубашки, так как большую часть своего времени провожу на учебе.

Макияж не слишком важен для меня, однако он дополняет образ и делает девушку более ухоженной. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы замазать синячки под глазами и выглядеть выспавшейся.