Александр Байдуков, 20 лет

Эта весна нас радует не только красивыми девушками в рубрике, но и стильными парнями! Саша — студент медицинского института, и он с удовольствием рассказал редакции о своём чувстве стиля и покупках.

Вещи для образа:

кеды converse

рубашка dolce&gobbana

брюки antony morrato

браслет-tommy hilfiger

часы diesel

Одежду покупаю 2−3 раза в 1,5−2 месяца. Часто ли это? Не знаю.

Мой выбор ароматов — Armani code man! Пока ничего лучше не нашёл, можно считать, что этот аромат — отражение меня.

Выбор магазинов для шопинга у меня обширный и разнообразный, люблю дорогую одежду, и всемирнолюбимые бренды, и масс-маркет. Это louis vuitton, zara, ostin, h&m, Tommy hilfiger, lacoste, dolce&gabbana.

С моей точки зрения, мода и стиль — это олицетворение, прежде всего, меня самого. Хочется также идти в ногу со временем и выделяться своим внешним видом.

Проще сказать, что я слежу за людьми, которые следуют за модой и делаю для себя какие заметки, причем происходит это, как правило, спонтанно. Я черпаю от них вдохновение и уже привношу нотку себя в образ!

В тульских магазинах, за 2 года проживания, купил одну вещь. В основном закупаюсь в Москве, так как живу в Московской области.

Самая дорогая вещь в гардеробе — смокинг, примерно за 35000, но это не точно.

Аксессуары, которые я использую — часы, браслеты: мне кажется, что мужчина не должен использовать много аксессуаров, достаточно использовать одну вещь для детали образа.

Самая бесполезная вещь в гардеробе — футболка, купленная мамой в 2012. Все вещи для меня по-своему дороги и ценны, в моем гардеробе, может, их и нет, просто рано или поздно ты прекращаешь носить некоторые вещи.