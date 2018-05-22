блоги
блоги
Регистрация
Уличная мода
Александр Байдуков, 20 лет

Александр Байдуков, 20 лет

Эта весна нас радует не только красивыми девушками в рубрике, но и стильными парнями! Саша — студент медицинского института, и он с удовольствием рассказал редакции о своём чувстве стиля и покупках.

 

Вещи для образа:
кеды converse
рубашка dolce&gobbana
брюки antony morrato
браслет-tommy hilfiger
часы diesel

Одежду покупаю 2−3 раза в 1,5−2 месяца. Часто ли это? Не знаю.

Мой выбор ароматов — Armani code man! Пока ничего лучше не нашёл, можно считать, что этот аромат — отражение меня.

Выбор магазинов для шопинга у меня обширный и разнообразный, люблю дорогую одежду, и всемирнолюбимые бренды, и масс-маркет. Это louis vuitton, zara, ostin, h&m, Tommy hilfiger, lacoste, dolce&gabbana.

С моей точки зрения, мода и стиль — это олицетворение, прежде всего, меня самого. Хочется также идти в ногу со временем и выделяться своим внешним видом.

Проще сказать, что я слежу за людьми, которые следуют за модой и делаю для себя какие заметки, причем происходит это, как правило, спонтанно. Я черпаю от них вдохновение и уже привношу нотку себя в образ!

В тульских магазинах, за 2 года проживания, купил одну вещь. В основном закупаюсь в Москве, так как живу в Московской области.

Самая дорогая вещь в гардеробе — смокинг, примерно за 35000, но это не точно.

Аксессуары, которые я использую — часы, браслеты: мне кажется, что мужчина не должен использовать много аксессуаров, достаточно использовать одну вещь для детали образа.

Самая бесполезная вещь в гардеробе — футболка, купленная мамой в 2012. Все вещи для меня по-своему дороги и ценны, в моем гардеробе, может, их и нет, просто рано или поздно ты прекращаешь носить некоторые вещи.

 

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
, Фото: 24
, Фото: 25
показать все фотографии
Автор: Мария Тикунова, вчера, в 10:12 +6

«Уличная мода»

Подписаться на обновление в блоге.

Кристина Таскаева, 19 лет
Кристина Таскаева, 19 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.