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Уличная мода
София Лонга, 30 лет

София Лонга, 30 лет

К нам в рубрику попал настоящий талант: совмещать всё и сразу! София — художница, мама двух очаровательных детишек и просто женщина, которая всегда на позитиве и следит за своим образом.

 


Дети:
Дети Георгий 5 лет и Михаил 3 года, на Жоре Толстовка minimaxi,
джинсы и кроссовки все Дочки Сыночки
На Мише все из магазина Twins

Очень часто одежду постоянно рвут и отделывают дети! Знаете, порой это бывает трендом! Помните Анджелину Джоли и ее фата, разрисованная детскими рисунками? Вот у меня не все экземпляры можно носить, но пару сумок реально можно добавь к образу, выглядит ярко и индивидуально!

Мой аромат — Hermessence Myrrhe Églantine.

Мои любимые вещи — это растянутые треники: очень удобно, но муж просит одевать их как можно реже, ох эти мужчины!

Мода — это направление, в котором стоит двигаться в каждом новом сезоне, а стиль — это течение, по которому мы плывём в течении жизни.

Я уже давно не слежу за модой, но, судя по тому, что у всех молодых девушек появились брюки с лампасами, понимаю, что это на пике моды. Такой тренд прямо по душе!

Одежду чаще всего покупаю через интернет (Вайлдберриз и Ламода). Что касается обуви, мне надо обязательно мерить, поэтому только в ТЦ или магазинах.

Самая дорогая вещь, а точнее аксессуар, по стоимости — помолвочное кольцо, но я его не ношу, любая женщина сейчас меня поймёт почему — с ним не удобно мыть посуду!


Образ:
Босоножки ralf ringer
юбка dudu мамина подруга привезла в подарок из Парижа
кофта no name заказывала в Вайлдберриз
куртка top shop

Из аксессуаров я ношу только медный крестик, который мне купила мама во время поездки в Поленово, одно время носила такой из золота, но все-таки опять стала носить мамин подарок, и обручальное кольцо, но тут пояснять не надо.

Макияж очень важен, но если его нет, то, как минимум, чистая кожа и ухоженные брови!

Я не люблю выражение «икона стиля», но мне очень нравится Людмила Марковна Гурченко. Она навсегда останется в моей памяти, как действительно по-настоящему красивая женщина.

Не могу сказать, что совершаю бесполезные покупки, есть вещи, которые не активно ношу в данный период жизни, вроде клубных платьев или офисных костюмов, это даже объяснимо почему.
 

 

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Автор: Мария Тикунова, вчера, в 11:37 +20

«Уличная мода»

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