Светлана Афанасьева, 20 лет

Сегодня в рубрике певица, красавица и просто замечательная во всех отношениях девушка Светлана. Как должен выглядеть человек, который всегда появляется на публике? Должен ли образ «сценический» поддерживаться в обычной жизни? Об этом Света рассказала Myslo.

Гардероб я обновляю часто: мне просто это поднимает настроение! Шоппинг — лучшее лекарство от скуки!



Дубленка – «Bershka»

Сапоги — «Milana»

Серьги и очки — «Marmalato»

Кулон с цепочкой — «Тутанхамон»

Мой аромат — Lancôme La Vie Est Belle. Мне нравится сладковатый и достаточно стойкий аромат этого парфюма, он отлично раскрывается в течение дня .

Любимые вещи — это новые вещи. Готова прямо из магазина в них выходить!

Я придерживаюсь простого правила при создании образа как на день, так и сценического — грамотное сочетание цветов и правильный подбор каждой детали.

Иногда меня вдохновляют чужие образы, но в большей степени я создаю свой образ на день сама. Это зависит от моего настроения, планов на день. Порой мне приходится сразу выбирать тот образ, что подойдёт и для вечера, и на будний день.

Живу сейчас я в Москве, поэтому часто закупаюсь там. Очень люблю заказывать вещи в интернет-магазинах, советую всем попробовать и не бояться их. Выбор больше и без утомительного хождения по магазинам.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — одно из концертных платьев.

В аксессуарах люблю минимализм, редко надеваю что-то массивное. Обожаю серьги-кольца, маленький кулончик на серебряной тонкой цепочки и, конечно же, часы! Часы – мой самый любимый повседневный аксессуар.

Для меня очень важно подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Макияж я наношу практически каждый день, но иногда обхожусь и без него: за лицом я трепетно ухаживаю.