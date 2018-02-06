Киреева Анна, 19 лет

Зима, холода… Тяжело в такое время выглядеть интересно, да и замёрзнуть не хочется!

Наши герои «Уличной моды» стараются из-за всех сил! Поэтому в рубрику сегодня попала к нам очаровательная Анна. У девушки «в крови» делать женскую половину мира прекраснее: она мастер салона UpGrate по волосам.

На мне:

Шапка, шарф и пальто-H&M.

Брюки под кожу -Modis.

Сапоги-Benetton.

Рюкзак-шоурум Millenium.

Моё главное правило в образе — удобство, комфорт и простота. Чем проще, тем лучше!

Как правило, мои самые любимые вещи это те, что куплены внезапно. Терпеть не могу, когда приходится ходить и искать что-то целенаправленно: обычно на это уходит слишком много времени.

Я не фанатка духов (правда, это редкий случай? - улыбается героиня), хотя у меня их немало, но я часто просто-напросто забываю ими пользоваться.

Но в сумочке/рюкзаке всегда лежит маленькая парфюмерная вода ADOPT Groseille Fruits rouges, нежный сладковатый аромат! За него спасибо клиентке, что открыла для меня этот аромат.

Я считаю, мода для каждого человека своя. Не важно в чем ты одет и какие указаны бренды на этикетках. Мода идёт изнутри!

Стильно выглядеть можно даже в черной футболке с джинсами, главное — как ты ощущаешь себя в этом образе.

Все мы разные и у всех свои вкусы и предпочтения, не скажу, что у меня есть какой-то определённый стиль в одежде. Вчера я была одета в джинсах с рубашкой свободного кроя, а сегодня могу надеть милое коротенькое платье, ну, а завтра — колготки в сетку и длинное, даже в каком-то смысле, грубоватое платье.

Обычно одежду подбираю под случай или же погоду, сами понимаете, что особо «быть леди» в –18 не получится…

В основном покупки делаю в Тульских ТЦ, а точнее, в своих обожаемых магазинах (H&M, Bershka, Stradivarius, Zara, Befree) или же маленьких шоурумах.

Дорогостоящих вещей в гардеробе нет. Но есть вещи, которые подарены близкими людьми, они и есть самые дорогие!

Безумная любовь к сумкам и рюкзакам! Обожаю вещи с интересным дизайном.

Бижутерии очень мало, ношу её только на какие-то мероприятия, хотя очень нравятся всякие побрякушки. Девочки меня поймут!

Броский макияж — это не про меня, в повседневной жизни ограничиваюсь помадой естественных оттенков. Только «на выход» могу позволить себе яркий макияж.