Ахундова Анастасия, 20 лет

В последнее время нашей редакции везёт на интересных и красивых участниц в рубрике «Уличная Мода». Сегодня у нас в гостях Анастасия, студентка Финансового университета. Также девушка успевает поработать специалистом приемной комиссии в центре дистанционного обучения.

Настя – очень творческая личность, которую часто можно увидеть на страницах журналов в качестве модели.

Вообще, я шопоголик, и могу скупать все, что понравится, но стараюсь контролировать свои расходы и, как правило, хожу по магазинам пару раз в месяц.

Мой любимый аромат – Chanel Chance. Не люблю, когда слишком сладко и слишком резко, поэтому он для меня – золотая середина!

Выделить одну любимую вещь не могу, но в моем гардеробе обязательно должны быть белая футболка, джинсы, маленькое чёрное платье, белые кроссовки и чёрные туфли. Полный комплект, подходящий почти к любой ситуации!



Образ:

Обувь — Benatti

Платье — Pink woman

Сумка — Apple

Шарф — Bershka

Для меня мода — это один из способов самовыражения. То, как человек выглядит, очень часто совпадает впоследствии с тем, каков он есть на самом деле. Для меня так. Даже не знаю, хорошо ли это или нет.

Свой стиль я создаю сама. Покупаю вещи, которые мне идут, но при этом стараюсь следить за трендами. Иногда бывает, что вижу look, влюбляюсь и стараюсь по максимуму его повторить. Но никогда бы не надела то, что мне не идёт, даже если это модно.

Чаще всего покупаю вещи в Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, также могу купить что-то в интернет-магазине или showroom-е. Считаю, что вещь не обязательно должна быть дорогой.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — песцовая шуба.

К бижутерии отношусь отрицательно, даже безразлично. Ношу ювелирные украшения, но стараюсь, чтобы их было по минимуму!

Летом чаще ношу платья, юбки, а зимой — джинсы и тёплый свитерок, платья редко (холод делает своё дело).

Что касается макияжа, то стараюсь делать естественный, не люблю, когда слишком много косметики на лице. Поэтому, как правило, я просто наношу румяна, выделяю губы и крашу ресницы. В повседневности не приемлю яркого мейка. Это вечерний вариант.