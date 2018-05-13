Наталия Герасимова, 28 лет

Как же девушки нашего города успевают и красиво выглядеть, и заниматься делами, и покорять мужские сердца? Сегодня в рубрике у нас очаровательная Наталия, директор Студии английского языка Smart English и интернет-магазина оригинальных цветочных композиций El_flowers_tula.



Образ:

платье — Borbonese (Italy)

туфли — boutique9 (USA)

часы — Apple Watch

серьги -«Тутанхамон"

клатч -магазин Apple Тула

аксессуар из живых цветов — el_flowers_tula

С моим графиком работы сложно выделить время на шоппинг. Прибегаю к заказам товаров из ведущих интернет-магазинов несколько раз в сезон. Ну, а если появится выходной, то обязательно пройдусь по магазинам! Все девочки любят это!

Мои самые любимые вещи — это концертные и вечерние платья. Но стоит отдать должное майкам, джинсам и кроссовкам, которые являются неотъемлемой и любимой частью гардероба.

Стиль — уникальная особенность, которая делает нас индивидуальными (некая фишка), а мода — это управляемая эпидемия (цитата Бернарда Шоу).

В особенные моменты мой образ мне помогает создавать команда студии красоты Екатерины Черняевой. В повседневной жизни делаю акцент на аксессуарах, в том числе из живых цветов, созданных собственноручно, например, заколки и брошки.

Как я сказала выше, что мне нравится шоппинг, люблю ходить в торговые центры нашего города и покупать понравившиеся вещи, меня захватывает сам процесс выбора вещей, но чаще всего делаю заказы в интернет-магазинах в целях экономии времени.

Одна из самых дорогих вещей моего гардероба — вечернее платье, можно назвать следом вторую вещь — туфли к нему.

По роду деятельности я педагог и, несмотря на мою любовь к комфортной одежде, ношу классические вещи, разбавляя их аксессуарами ручной работы.

В повседневной жизни использую легкий макияж, с акцентом на глаза и блеском пастельных тонов.