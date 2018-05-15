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Уличная мода
Ольга Лимина, 20 лет

Ольга Лимина, 20 лет

Умницы и красавицы живут в нашем городе! Не верите? Убедитесь в этом сами! Сегодня в рубрике студентка медицинского института, умница и красавица Ольга.

 

В образе:
Джинсовка из гардероба парня (Bershka)
джинсовые шорты тоже Bershka
блузка — подарок от мамы
кеды — Vans Old Skool рюкзак — без имени, нашла в магазине аксессуаров.

 

Покупаю одежду по мере надобности, раз в 1-2 месяца.

Любимый аромат Nina Ricci Nina. Мне нравятся похожие сладко-свежие ароматы, потому что я бесконечно люблю сладкое и фрукты.

В моем гардеробе, в основном, джинсы скинни и толстовки оверсайз, их я люблю больше всего. В таких вещах я чувствую себя комфортно, с ними я трачу мало времени на сборы и при этом образ не выглядит надуманным.


Для меня выглядеть модно и стильно — это очень разные вещи. Мода — это очень навязывающее понятие (если можно так сказать), но я не очень люблю поступать так, как мне навязывают.

А стиль — это то, что человек выбирает сам для себя, то в чем он себя чувствует комфортно.

Конечно, иногда я черпаю вдохновение откуда-то, будь то образы каких-то медийных личностей или просто прохожих на улицах. Но мой «стиль», так скажем, уже выработан годами на основании моего жизненного ритма, средств, которыми я располагаю и многого другого.

Одеваюсь я в обычном масс-маркете (Bershka, H&M, BeFree и что-то похожее). В основном, ограничиваюсь тульскими магазинами: все, чего нет у нас, можно заказать через интернет. Периодически ворую вещи из гардероба своего парня. Все девочки хоть раз это делали!

Самая дорогая вещь — Nike Air force, наверное, но я их не ношу сейчас. Ношу кеды:

Из аксессуаров на пальцах у меня неизменно два колечка, они мне очень дороги, как память. Так же постоянно я ношу на шее цепочку с кулончиком, просто потому что они милые. С недавнего времени я начала носить крупные серьги кольца: мне нравится такое возвращение к нулевыми годам, до этого около пяти лет серьги не носила вообще. Ну и колечко в носу, если это можно отнести к аксессуарам. Нравится, как я выгляжу с ним.

Макияж для меня очень важен, вот на него как раз я готова тратить много времени! Мне всегда доставляет удовольствие краситься, представляю себя крутым визажистом! А яркая губная помада — это вообще часть меня!

 

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 10:17 +10

«Уличная мода»

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Наталия Герасимова, 28 лет
Наталия Герасимова, 28 лет
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