Ольга Лимина, 20 лет

Умницы и красавицы живут в нашем городе! Не верите? Убедитесь в этом сами! Сегодня в рубрике студентка медицинского института, умница и красавица Ольга.

В образе:

Джинсовка из гардероба парня (Bershka)

джинсовые шорты тоже Bershka

блузка — подарок от мамы

кеды — Vans Old Skool рюкзак — без имени, нашла в магазине аксессуаров.

Покупаю одежду по мере надобности, раз в 1-2 месяца.

Любимый аромат Nina Ricci Nina. Мне нравятся похожие сладко-свежие ароматы, потому что я бесконечно люблю сладкое и фрукты.

В моем гардеробе, в основном, джинсы скинни и толстовки оверсайз, их я люблю больше всего. В таких вещах я чувствую себя комфортно, с ними я трачу мало времени на сборы и при этом образ не выглядит надуманным.



Для меня выглядеть модно и стильно — это очень разные вещи. Мода — это очень навязывающее понятие (если можно так сказать), но я не очень люблю поступать так, как мне навязывают.

А стиль — это то, что человек выбирает сам для себя, то в чем он себя чувствует комфортно.

Конечно, иногда я черпаю вдохновение откуда-то, будь то образы каких-то медийных личностей или просто прохожих на улицах. Но мой «стиль», так скажем, уже выработан годами на основании моего жизненного ритма, средств, которыми я располагаю и многого другого.

Одеваюсь я в обычном масс-маркете (Bershka, H&M, BeFree и что-то похожее). В основном, ограничиваюсь тульскими магазинами: все, чего нет у нас, можно заказать через интернет. Периодически ворую вещи из гардероба своего парня. Все девочки хоть раз это делали!

Самая дорогая вещь — Nike Air force, наверное, но я их не ношу сейчас. Ношу кеды:

Из аксессуаров на пальцах у меня неизменно два колечка, они мне очень дороги, как память. Так же постоянно я ношу на шее цепочку с кулончиком, просто потому что они милые. С недавнего времени я начала носить крупные серьги кольца: мне нравится такое возвращение к нулевыми годам, до этого около пяти лет серьги не носила вообще. Ну и колечко в носу, если это можно отнести к аксессуарам. Нравится, как я выгляжу с ним.

Макияж для меня очень важен, вот на него как раз я готова тратить много времени! Мне всегда доставляет удовольствие краситься, представляю себя крутым визажистом! А яркая губная помада — это вообще часть меня!