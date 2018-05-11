Владимир Мирошниченко, 27 лет

Сегодня в нашу рубрику попал амбициозный молодой человек Владимир. Наш герой — создатель DAVIDshow, занимается гастролями, выступлениями, созданием номеров и образов своего шоу по всей России.

Образ:

футболка- Bershka

джинсы — Zara

обувь — barcelo biagi

часы — дизель оригинал

аксессуары — gentlz (качественная ювелирная сталь).



Покупаю одежду, когда на это есть время. Как говорится, редко, но метко. Сам процесс шоппинга для меня не обуза!

Люблю арабские ароматы оригинального качества, но не придерживаюсь определенного, потому что постоянно стремлюсь к чему-то новому. Сейчас нет такого, который я могу выделить среди всех, считайте, что я в поисках!

Больше люблю футболки, майки, летнюю одежду. Деловой стиль — по необходимости!

Все люди разные, у всех свой тип телосложения, поэтому стоит делать на этом акцент, а не на разрекламированные вещи, которые могут не подходить по твоему типажу. Тогда будет все стильно и гармонично!

Вдохновение я ищу, чтобы создавать свои костюмы для шоу и выступлений. Это сложная работа. А вот с гардеробом проблем нет. Нравится вещь — беру! И неважно, сколько она стоит!

Я много в разъездах, поэтому часто покупаю вещи в других городах. Определенных любимых магазинов нет, хожу по всем и выбираю то, что понравится. Никогда не смотрел на бренд, смотрю на вещь (как она сидит, мне идет или нет, на качество изготовления и т. д.).

Самое дорогое у каждого мужчины — это часы! Мои — всегда со мной, что бы ни случилось! Ну и большое внимание стараюсь уделять обуви.

Аксессуары надеваю по настроению: обычно это часы-цепочка. Нравятся металлические аксессуары.