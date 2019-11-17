17 ноября: после капремонта в Туле открылся ресторан «Банска-Бистрица»

17 ноября 1989 года после капитального ремонта и реконструкции открылся ресторан «Банска-Бистрица» на ул. Металлургов, названный по имени среднесловацкого города – в то время побратима Тулы.

Интересно, что реконструкция этому замечательному заведению потребовалась достаточно быстро. «Банску-Бистрицу» открыли-то в 1981 году. Но это был период, когда реконструкцию провели в очень многих тульских ресторанах – по-видимому, в связи с наступлением новых времен.

С 1989 года в «Банске-Бистрице» можно было интересно провести свободное время, послушать музыку, отведать блюда чешской и словацкой кухни: салат «Влажский», «витки заливные», салат «Пражский», шницель «Моравский», «Детвьянское поведение», а также всевозможные кондитерские изделия и сладкие блюда – «чешские кубики», «парфе» и другие. Каждую субботу и воскресенье ресторан приглашал на семейные обеды.