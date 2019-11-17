блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
17 ноября: после капремонта в Туле открылся ресторан «Банска-Бистрица»

17 ноября: после капремонта в Туле открылся ресторан «Банска-Бистрица»

17 ноября 1989 года после капитального ремонта и реконструкции открылся ресторан «Банска-Бистрица» на ул. Металлургов, названный по имени среднесловацкого города – в то время побратима Тулы.

Интересно, что реконструкция этому замечательному заведению потребовалась достаточно быстро. «Банску-Бистрицу» открыли-то в 1981 году. Но это был период, когда реконструкцию провели в очень многих тульских ресторанах – по-видимому, в связи с наступлением новых времен.

С 1989 года в «Банске-Бистрице» можно было интересно провести свободное время, послушать музыку, отведать блюда чешской и словацкой кухни: салат «Влажский», «витки заливные», салат «Пражский», шницель «Моравский», «Детвьянское поведение», а также всевозможные кондитерские изделия и сладкие блюда – «чешские кубики», «парфе» и другие. Каждую субботу и воскресенье ресторан приглашал на семейные обеды.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 08:42 +4
16 ноября: Тульскому оружейному заводу приказано выпускать до 500 шашек в день
16 ноября: Тульскому оружейному заводу приказано выпускать до 500 шашек в день
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.