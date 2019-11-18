18 ноября: командированные из Тулы пытались пропить колеса от крана

18 ноября 1964 г. «Молодой коммунар» рассказал весьма занятную историю из жизни тульских любителей крепких напитков.

«Молодые рабочие Тульского СМУ треста «Стальмонтаж» А. Малофеев и С. Федосов были командированы в город Раменское Московской области за получением подъемного крана. Сопровождая кран по железной дороге, Малофеев и Федосов пьянствовали. Чтобы добыть денег на водку, они украли с платформы запасные части к подъемному крану, два автоколеса – всего на сумму 290 рублей.

Но похищенное оборудование не удалось реализовать – они были задержаны.

Этого преступления могло бы и не быть. Следствие выявило, что в коллективе, где работают Малофеев и Федосов, знали об их «слабости», но мер общественного воздействия к ним не применяли».

Вопрос, по сути, остался только один – где и у кого эти два лоботряса пытались обменять на бутылку огромные колеса от крана.