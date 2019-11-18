блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
18 ноября: командированные из Тулы пытались пропить колеса от крана

18 ноября: командированные из Тулы пытались пропить колеса от крана

18 ноября 1964  г. «Молодой коммунар» рассказал весьма занятную историю из жизни тульских любителей крепких напитков.

«Молодые рабочие Тульского СМУ треста «Стальмонтаж» А. Малофеев и С. Федосов были командированы в город Раменское Московской области за получением подъемного крана. Сопровождая кран по железной дороге, Малофеев и Федосов пьянствовали. Чтобы добыть денег на водку, они украли с платформы запасные части к подъемному крану, два автоколеса – всего на сумму 290 рублей.

Но похищенное оборудование не удалось реализовать – они были задержаны.

Этого преступления могло бы и не быть. Следствие выявило, что в коллективе, где работают Малофеев и Федосов, знали об их «слабости», но мер общественного воздействия к ним не применяли».

Вопрос, по сути, остался только один – где и у кого эти два лоботряса пытались обменять на бутылку огромные колеса от крана.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 08:00 +3
17 ноября: после капремонта в Туле открылся ресторан «Банска-Бистрица»
17 ноября: после капремонта в Туле открылся ресторан «Банска-Бистрица»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.