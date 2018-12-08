8 декабря: Тула увидела нового Остапа Бендера

8 декабря 1968 года на экраны страны вышла экранизация романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В киноверсии Михаила Швейцера в роли Остапа Бендера зрители увидели Сергея Юрского.

В Туле фильм показывали в двух точках – в «Космосе» и в одном из двух залов кинотеатра «Заря». Интересно, что в «Космосе» фильм «Золотой теленок» сменил пакистанскую мелодраму «Золотые серьги». А одновременно с экранизацией книги Ильфа и Петрова в «Пионере» шел фильм «Дети воеводы Шмидта». Правда, к детям лейтенанта Шмидта они не имели никакого отношения. Это была югославская социальная драма о войне и сиротах, выросших в приютах.

Интересно, что фильм Михаила Швейцера тоже предполагается осовременить и выпустить в цвете. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно.