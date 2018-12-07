7 декабря: первая тулячка на полюсе холода в Антарктиде

7 декабря 1988 года из «Мирного» к станции «Восток» в Антарктиде ушел в поход на лыжах женский экспериментальный научно-спортивный отряд «Метелица» под руководством Валентины Михайловны Кузнецовой. В составе отряда была и тулячка – врач Людмила Косарева.

Женская полярная научно-исследовательская лыжная команда «Метелица», созданная Валентиной Кузнецовой в 1966 году, – единственная в мире научно-исследовательская полярная команда лыжниц. К 1988 году у нее уже был значительный опыт сложнейших экспедиций, в основном арктических. Идея похода к полюсу холода Земли вынашивалась давно, еще с 1981 года, однако по разным причинам все время откладывалась. Многими такой поход вообще воспринимался скептически – до «Метелицы» на полюсе холода и геомагнитном полюсе Земли – станции «Восток» за всю его многолетнюю историю побывали всего три женщины – лейтенант ВВС США, советская журналистка и сотрудница американской антарктической станции «Макмардо».

Маршрут «Метелицы» проходил в условиях низких температур, сильных ветров, высокой солнечной активности. Его целью было углубленное изучение адаптационных механизмов женского организма в экстремальных условиях. Именно поэтому в состав экспедиции входило пять врачей: терапевт, хирург, эндокринолог, травматолог. Тулячка Людмила Косарева по своей основной специальности – врач-гинеколог. Помимо того у нее был первый разряд по лыжному спорту и третий по альпинизму. Перед началом экспедиции Людмила рассказывала, что предполагается изучать функциональное состояние различных органов и систем женского организма, для чего имеется походная лаборатория, которая обеспечивает взятие крови, других биохимических показателей.

Спонсорами экспедиции, тогда это слово уже было в ходу, выступили ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, журнал «Работница», «Аэрофлот», Госкомгидромет и другие организации.

Научно-исследовательская станция «Восток» находится в глубине материка Антарктида – в 1253 км от Южного полюса, в 1410 км от станции «Мирный» и в 1260 км от ближайшего побережья. Толщина ледникового покрова здесь составляет 3700 м. Зимой температура опускается здесь ниже 80 градусов, и добраться к станции в это время года практически невозможно. Старт экспедиции был намечена на ноябрь, когда отступала полярная ночь, и местная антарктическая зима была не слишком по местным меркам суровой. Средняя температура декабря и января – чуть ниже тридцати градусов мороза.

Впервые в мире нашим спортсменкам предстоял лыжный переход по Антарктиде. Экипированы они были в пуховые костюмы и спальные мешки Московского экспериментального швейно-трикотажного комбината, меховые малицы объединения «Белка» из города Киров и казанские унты. В общем, в дорогу отважных девушек собирали всей страной.

За 57 дней экспедиция прошла 1420 километров по маршруту станция Мирный – ст. Комсомольская – ст. Восток.

Закончилась экспедиция в середине февраля. Так что к рассказу о всех перипетиях похода обязательно вернемся через полтора месяца.

На фото: экспедиция «Метелица» на станции «Комсомольская». Людмила Косарева – третья слева.