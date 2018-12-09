9 декабря: туляки помогают жертвам страшной трагедии в Армении

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошла страшная трагедия. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (сейчас Гюмри), Кировакан (Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел, из которых 58 были полностью разрушены.

Мощные подземные толчки разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения, городе Спитаке, его сила достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане ? 9 баллов, Кировакане ? 8 баллов. Выжившие в той страшной катастрофе рассказывали, что в первый миг от сильнейшего движения высотные дома буквально подпрыгнули в воздух, а затем сложились как карточный домик, похоронив под своими завалами всех, кто был внутри.

Во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.

Туляки к беде, случившейся за несколько тысяч километров, отнеслись как к своей собственной. Как только были открыты пункты оказания помощи пострадавшим, люди нескончаемым потоком несли и несли туда вещи и продукты. В областном центре было открыто несколько таких пунктов – во Дворце пионеров на площади Челюскинцев, в помещении 58-й школы на ул. Ф. Энгельса, в Доме пионеров на Коминтерна и на Октябрьской. В первое время Городской штаб по оказанию помощи пострадавшим просил в первую очередь нести вещи и продукты первой необходимости. В частности, призывал на субботниках в фонд помощи в первую очередь налечь на изготовление потребительских товаров, остро необходимых пострадавшим. Например, термосов – на заводе имени С. Кирова, керогазов и ламп – в объединении «Зенит», упаковочного материала на «Туламебели», теплой одежды на «Чайке». Но очень скоро вещей было так много, что людей просили остановиться. Настоятельная необходимость была только в деньгах.

Нескончаемым потоком шли добровольцы для сдачи крови. Их было так много, что принимали не всех, кому-то приходилось отказывать. Рассказывали, пришла сдавать кровь даже 75-летняя женщина. За неполные двое суток было сдано 80 литров крови.

Для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий Жилсоцбанком СССР был открыт специальный счет, на который зачислялись добровольные пожертвования. По всей области люди добровольно принимали решение выйти на субботник или перечислить пострадавшим дневной заработок. На счет 700412 от новомосковцев за короткий срок поступило более 600 тысяч рублей. Из них почти половину перечислили работники ПО «Азот». Дневной заработок – более трех тысяч рублей – отдали работники Киреевской фабрики искусственного меха. Кроме того всем объединением были закуплены детские шубки, колготки, спортивные костюмы, матрасы, палатки, другие предметы первой необходимости. 10 000 рублей перечислил коллектив областной филармонии. Вносили свои сбережения тульские спортсмены. Кроме того в фонд пострадавшим был перечислен весь доход от продажи билетов на волейбольные матчи с участием «Металла» и «Буревестника». В Новомосковске пенсионеры М. П. Иговлева, Г. И. Паншин, В. Ф. Масолкин перечислили по сто рублей. Кооператив «Сервис» снарядил в Армению автофургон с 4 тоннами сгущенного молока, произведенного на молкомбинате «Тульский», а также перечислил 10 тысяч рублей. И этот перечень можно продолжать бесконечно.

За три дня после катастрофы в штаб поступило более 300 заявок от людей, желающих взять в семьи армянских детей, чьи родители и родственники пострадали от землетрясения. Однако было принято решение осиротевших детей расселять в первую очередь на территории Армении.

Тем не менее в Тулу приехали более 60 семей, пострадавших от землетрясения. Коллективы заводов «Точмаш», объединения «Тулауголь» выразили готовность устроить на своей жилплощади по 20 армянских семей и по возможности закрепить трудоспособных в своих коллективах. Косогорский завод и политехнический институт предоставили пострадавшим свои профилактории, издательство «Коммунар» – трехкомнатную, только что выделенную очередникам квартиру.

Хроника тех дней – бесконечный перечень искреннего желания людей хоть чем-то помочь тем, кто пережил эти страшные события. Желания помочь, поддержать, поделиться последним.

По своему помогали и тульские радиолюбители – после землетрясения не было никакой телефонной связи, и они, общаясь друг с другом, коллегами из других регионов, помогали людям искать друг друга, передавать сообщения от тех, кто остался жив.

Чужой беды не бывает. Тула, как и вся страна, в эти дни жила именно этим.