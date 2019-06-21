21 июня: в Туле создана областная федерация карате

21 июня 1979 г. состоялся учредительный пленум Тульской областной федерации карате. Таким образом вчера еще подпольный вид спорта впервые в истории СССР приобретал официальный статус!

Председателем федерации стал тренер «Динамо» Сергей Сорбучев. Попасть к нему на тренировки в спортзале «Динамо» в Центральном парке мечтали, наверное, как минимум половина всех тульских мальчишек и молодых людей. А другая половина и не мечтала.

В состав федерации вошли еще девять человек. Среди них – инструктор обкома ВЛКСМ Н. Попков, рабочий ТОЗа Н. Колмыков, заведующий отделением ЦРД №1 Е. А. Семушкин, тренер В. Н. Фомин.

По официальным данным в СССР в конце семидесятых годов официально занималось карате шесть миллионов человек. И еще минимум столько же – подпольно, или по самиздатовским учебным пособиям. Государственное признание этот вид спорта получил в ноябре 1978 года с выходом распоряжения ЦК КПСС «О создании Комиссии по развитию каратэ до при Госкомспорте СССР». Только вдуматься: престарелые государственные мужи из Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза имени Маркса, Ленина, Энгельса и прочих бородатых и безбородых основоположников сидели и обсуждали проблемы роли японской борьбы карате в воспитании советских молодых людей. А потом их единомышленники честили и заставляли безжалостно резать первый советский боевик «Пираты ХХ века» со сценами каратистского мастерства наших простых моряков.

В декабре 1978 года была создана федерация каратэ СССР. Летом 1979 года Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР издан Приказ об официальном развитии карате, утверждены правила соревнований и разрядные требования. К концу года прошли первые всесоюзные соревнования.

А потом все быстро закончилось. Уже в 1981 году каратисты попали под огонь критиков всех мастей, в умении размахивать руками и ногами усмотрели идеологическую диверсию. За нарушение правил обучения карате ввели аж уголовную ответственность. В итоге этот вид единоборств оказался под запретом – до самой перестройки.