20 июня: честные люди вернули тулячке потерянный чемодан

20 июня 1959 года «Коммунар» опубликовал благодарственное письмо тульской домохозяйки, которой вернули потерянные вещи.

«На днях я с детьми ехала в автобусе из Щекина в Тулу. Около автовокзала мы вышли из машины. Скоро, однако, спохватились, что забыли в автобусе чемодан. Решили поехать на автостанцию, находящуюся на ул. Пушкинской. Там кондуктор автобуса № 33−45 тов. Дергунова, убедившись, что чемодан действительно наш, тут же вручила его нам.

Я знаю, что честный советский человек не мог поступить иначе, и все же хочется от души поблагодарить кондуктора тов. Дергунову.

Н. Булгакова, домохозяйка».