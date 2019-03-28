28 марта: В Туле снижают крепость водки

Министерство финансов разослало управляющим акцизными сборами российских губерний циркуляр, в котором говорилось, что с 1 июля текущего года крепость казенного вина будет понижена, а именно с 40 до 37 градусов. Как сообщила 28 марта 1914 г. газета «Тульская молва», сделано это было в целях борьбы с пьянством. Стоимость ведра казенного вина в 37 градусов была определена в 7 рублей.

Кстати, это заблуждение, будто крепость в сорок градусов утвердил химик Менделеев. На самом деле это скорее изобретение министра финансов Сергея Витте – с круглой цифры сорок легче считать акцизы, которые брались с градуса. Сам же Дмитрий Иванович был непьющим человеком; и водку не мог изобрести хотя бы по той причине, что она существовала до него. Правда, в 1865 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою», где пришел к выводу, что «наибольшее сжатие, происходящее при взаимном растворении безводного спирта и воды» происходит в растворах с концентрацией спирта около 46%. По поводу тех самых 40° есть еще одна версия – по предложению Менделеева это была крепость раствора жидкости, применяемой на производстве для просушивания пороха. Оптимальная крепость раствора, применяемого в этих целях – 38 процентов, а лишние два испарятся по дороге. В общем, сушить порох водкой мог додуматься только непьющий человек.

Хотя в переносном смысле водка тоже выдыхалась, поэтому правительство и приняло специальное постановление, где от продавцов под страхом уголовного наказания требовалось, чтобы она была крепостью от 38 до 40°.

Эта история нашла продолжение уже в наше время, когда недавно группа сенаторов, чтобы снять некое противоречие между законом и ГОСТом, предложила законодательно уточнить определение водки и снизить объем содержания этилового спирта в ней до 37,5%. В законе, оказывается, было сказано, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56%. Тем самым минимальный порог надо было снизить еще на полпроцента.

Конечно, сторонники предложения при этом утверждали, что в результате появится водка с необычным вкусом. Хотя по этой логике можно было бы в водочных бутылках и воду продавать – тоже достаточно необычно. А глубинной причиной такого предложения называлось повышение конкурентоспособности популярного российского напитка в экспортном варианте. Во многих странах мира акцизы считаются как во времена Менделеева – с каждого градуса, и более крепкому напитку трудно соперничать с местными производителями.