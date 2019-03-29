29 марта: в Туле показали кукольную историю о сотворении мира

29 марта 1969 г. кукольный театр Сергея Образцова показал в Туле один из своих самых знаменитых спектаклей – «Божественную комедию» по пьесе Исидора Штока. Вообще в то время театр Образцова не раз приезжал с гастролями в наш город. К сожалению, теперь посмотреть его спектакли можно только в Москве.

Московская премьера «Божественной комедии» с Зиновием Гердтом в роли Адама и Семеном Самодуром в роли Создателя в главных ролях состоялась 29 марта 1961 года. Правда, на сцене действовали только три героя в человеческом облике – Создатель и два Архангела. Адам и Ева были представлены куклами, создаваемых на глазах зрителей. Спектакль был отмечен дипломом Международного института театра на 3-м Международном театральном фестивале в Бухаресте в 1965 г. В 1973 году по заказу Гостелерадио СССР была записана телеверсия спектакля, которую можно найти в интернете.

Вообще произведения на тему Библии и Создания мира были в то время чрезвычайно популярны. В издательстве политической литературы еще в 1962 году вышла «Занимательная Библия» французского атеиста Лео Таксиля, ехидно высмеявшего несуразности и противоречия Ветхого Завета. Чуть позже вышло и «Занимательное Евангелие» того же автора. В 1963 году «Политиздатом» были представлены на суд советской публики «Библейские сказания» поляка Зенона Коседовского, а много позже и его «Сказания евангелистов», рассматривавшие священные книги христиан с исторической точки зрения. К сожалению, с тех пор они не переиздавались, так что в основном о них можно судить по воспоминаниям читателей. А читателей в СССР было очень много.

Отправной точкой «Божественной комедии» послужила также очень известная в Советском Союзе серия рисунков французского художника Жана Эффеля под названием «Сотворение мира», где художник с юмором пересказал библейскую историю Адама и Евы. Исидор Шток посмотрел на это еще более узко, и сосредоточился в своей пьесе на вечной теме человеческого грехопадения.

«Божественная комедия» идет в театре Образцова и по сей день. С 1961 года ее, конечно, несколько апгрейдили; в истории появились шутки на тему твиттера и импортозамещения. Но по-прежнему одна из самых ярких сцен спектакля, которая неизменно вызывает овации в зале – вкушения того самого яблочка, подсунутого змеем Еве, после которого наши прародители поняли, что и у них, как у всех зверей и птиц, могут быть дети. А то вечно оставаться безгрешным, хоть и в Раю, не познав всех радостей жизни – скучно.

После чего следует диалог между мгновенно помудревшей Евой и разгневанным Создателем.

– А вас, молодые люди, изгоняю из рая.

– Как? Голыми?

Адам: Без одежды?

– В чем есть!

– Обойдемся! Сами будем отвечать за себя. Захочется делать что-нибудь – будем делать. Захочется фруктов – съедим! Захочется детей – родим!

Создатель:

– Между прочим, рожать будешь в муках!

Ева:

– Потерпим!