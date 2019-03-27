блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
27 марта: в Туле увеличили норму жилплощади

27 марта: в Туле увеличили норму жилплощади

27 марта 1974 г. Тульский горисполком установить новую норму жилой площади на каждого члена семьи, увеличив ее с пяти до семи квадратных метров на человека.

Только за первые дни января 1974 года 3 269 городских семей справили новоселье. В областном центре начали строить крупнопанельные 144- квартирные девятиэтажки улучшенной серии, а в Пролетарском районе появился первый 215-квартирный дом.

Через месяц, в конце апреля того же 1974 г. было принято еще и Постановление Совмина СССР «О мерах по развитию в 1975-1980 гг. городского хозяйства Тулы», по которому предусматривалось значительное увеличение объемов жилищного строительства.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:02 0
26 марта: молодые туляки едут в край комсомольского подвига
26 марта: молодые туляки едут в край комсомольского подвига
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.