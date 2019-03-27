27 марта: в Туле увеличили норму жилплощади

27 марта 1974 г. Тульский горисполком установить новую норму жилой площади на каждого члена семьи, увеличив ее с пяти до семи квадратных метров на человека.

Только за первые дни января 1974 года 3 269 городских семей справили новоселье. В областном центре начали строить крупнопанельные 144- квартирные девятиэтажки улучшенной серии, а в Пролетарском районе появился первый 215-квартирный дом.

Через месяц, в конце апреля того же 1974 г. было принято еще и Постановление Совмина СССР «О мерах по развитию в 1975-1980 гг. городского хозяйства Тулы», по которому предусматривалось значительное увеличение объемов жилищного строительства.