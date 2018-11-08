8 ноября: концерт юбилейного тура группы «Браво» в Туле

8 ноября 1993 г. двухчасовым концертом в тульском цирке завершила юбилейное турне по городам России группа «Браво». Это был время пика популярности группы. Тем более, что специально для этих концертов в «Браво» собрался самый звездный состав. Вместе с Валерием Сюткиным солировала приехавшая из Штатов известная космическая путешественница Жанна Агузарова. На концерте они пели попеременно.

Тем не менее собрать полный зал цирка организаторам сразу не удалось – цены на билеты кусались. Тогда, по согласованию с администратором группы, устроили акцию. За 12 000 рублей давали не один, как прежде, а целых два билета. И свободная половина зала моментально заполнилась. Концерт прошел при аншлаге.

После выступления Валерий Сюткин пожелал тулякам побольше оптимизма:

«Желаю, чтобы в Туле ярко горели лампочки, чтобы можно было гулять, чтобы люди улыбались. И вообще чтобы люди жили с ощущением, что все еще впереди, как в шестидесятые».