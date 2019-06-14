14 июня: Стиральные машины, мотороллеры, баяны и другие изделия тульского ширпотреба

14 июня 1959 года в тульском парке открылась выставка изделий ширпортреба. Организовало ее Центральное бюро технической информации совнархоза.

Большой интерес вызвала последняя модель стиральной машины «Тула», имеющая механический аппарат для отжимки белья. Всего на выставке были представлены три марки стиральной машины, изготавливаемой заводом «Штамп».

Много посетителей было около стендов оружейного завода, где внимание женщин привлекла небольшая красивая модель швейной машины «Тула». Представительница завода Галина Граева показывала, как машина выполняет различные работы — от простого шва до вышивания и плетения кружев. Специальные плакаты знакомили с основными операциями подготовки машины к работе. Это была настоящая мечта девушки-рукодельницы.

В книге записей у обоих стендов посетители оставили многочисленные пожелания — больше выпускать хороших стиральных машин, удешевлять их стоимость, выпускать побольше швейных машин.

Консультант Владимир Пудовеев показывал мотороллеры. В зале выставки находились две такие машины — одна для легкой езды, другая грузовая с открытым кузовом-площадкой. Кроме них в Туле в то время делали еще мотороллеры с фургоном, которые широко использовались для развоза в столовые и буфеты кондитерских и других изделий.

На стенке выставочного павильона были показаны фотографии новых моделей тульского мотороллера. Новый легкий мотороллер создатели обещали сделать, в частности, более обтекаемым. Кроме этого, как рассказывал консультант, машиностроители собрались выпускать мотороллеры с боковой прицепной тележкой-люлькой, а мотороллер-фургон оборудовать кабиной для водителя.

Особый интерес вызвал изящно отделанный аккордеон «Тула» — трехголосый музыкальный инструмент с пятью регистровыми переключателями в правой части корпуса — новое изделие Тульской гармонной фабрики. Интересна была и новая модель баяна с металлическими клавишами. В текущем году тульские мастера должны были изготовить 38,5 тысячи баянов, гармоник — 119 тысяч, аккордеонов — 9700. Гармонная и баянная фабрики отразили на выставке рост производства в семилетке, рационализаторское движение, борьбу за экономию средств.

Новинкой для Тулы стала и газобаллонная бытовая установка, которую начал выпускать тульский завод железнодорожных машин. Она также демонстрировалась на выставке. Газовый баллон мог быть установлен в кухне любого дома, он небольшого объема, вмещал 22 килограмма жидкого газа. Стоимость установки (баллон и газовая горелка) — 445 рублей. После деноминации 1961 года — 44 рубля 50 копеек.