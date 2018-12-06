6 декабря: открытие мемориальной доски об эскадрилье «Нормандия-Неман» в Туле

6 декабря 1973 г. в Туле прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски об эскадрилье «Нормандия – Неман». Французский авиационный полк, названный в честь французской провинции, наиболее пострадавшей в годы войны, находился на территории Тулы с ноября 1943 по май 1944 гг.

Надпись на доске гласила: «В этом здании в 1943 году размещался французский авиационный полк «Нормандия – Неман», летчики которого, выполняя свой интернациональный долг, сражались в дни Великой Отечественной войны вместе со всем советским народом против фашистских захватчиков».

Митинг открыл заместитель председателя Тульского горисполкома Б. П. Ардаманов. Выразив большую благодарность и восхищение туляков героическими летчиками и их тесной интернациональной дружбой, он рассказал об истории создания полка, о его заслугах перед советским народом. После чего зачитал решение горисполкома об установлении на здании, где размещался французский авиационный полк, мемориальной доски.

О боевых делах эскадрильи, о мужестве ее летчиков, о сегодняшней дружбе советского и французского народов, скрепленной кровью их лучших сынов, говорили выступавшие на митинге генерал-полковник П. И. Брайко, Герой Советского Союза П. А. Литвиненко и молодой офицер И. И. Тугушев.

Как писал уже после войны пилот Франсуа де Жоффр, «пребывание в Туле явилось для нас периодом выжидания, предисловием к большой книге, при чтении которой каждый старался познать сердца и души других».

В митинге принимали участие Герой Советского Союза туляк Л. В. Рыков, полный кавалер орденов Славы, Герой Советского Союза, Герой Социалистического труда, работник комбайнового завода П. А. Литвиненко, а также специально прибывший на это торжество почетный гражданин города Парижа, кавалер командорского ордена Почетного Легиона, Герой Советского Союза, бывший командир 303-й истребительной авиационной дивизии, в состав которой входил и полк «Нормандия – Неман», генерал запаса Г. Н. Захаров.

Под звуки государственных гимнов Советского союза и Франции с мемориальной доски спадает покрывало.

В конце митинга, отдавая воинскую почесть, в четком строю прошли воины Тульского гарнизона.

Myslo писал о летчиках здесь.