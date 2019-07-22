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Тульские тайны: Этот день в истории города
22 июля: в Туле начали делать образцовый трамвайный поезд

22 июля: в Туле начали делать образцовый трамвайный поезд

Во второй половине июля 1934 года Тульское трамвайное депо приступило к постройке образцового трамвайного поезда.

Поезд должен был состоять из двух вагонов, окрашенных в голубой цвет. Сиденья для пассажиров делались мягкими. Плата за проезд в образцовом поезде осталась прежняя, т.е. 10 коп., но допуск пассажиров в вагон производился лишь по числу мест для сиденья. То есть такой вагон мечты для коммунистического будущего – когда всем и всего хватает в достатке. На деле же трамвайные вагоны шли настолько забитые людьми, что мест в часы пик не хватало даже для стояния. Поэтому идея голубых вагонов очень быстро себя изжила.

Одновременно с образцовым трамвайным поездом трампарком было начато оборудование новой столовой для рабочих, рассчитанной на 700 человек. В столовой задействовали новое чудо техники – механическую мясорубку, так что чистка картофеля и рубка капусты производились также механизированным путем.

 

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:00 +5
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