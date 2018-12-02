2 декабря: туляков пригласили в кафе «Русский чай»

Это кафе когда-то было одним из самых уютных заведений общественного питания если не во всей Туле, то на Зеленстрое точно. 2 декабря 1973 года на самом выезде из города было открыто кафе «Русский чай».

Небольшой отдельностоящий стеклянный павильон отделали с максимальным для того времени лоском: на стенах были развешаны яркие лубочные картины, изображающие сцены чаепитий, украшения из чеканного металла, резного дерева. Официанток одели в яркие национальные костюмы. Настоящий терем-теремок. «Тульская натура предстает здесь во всем своем великолепии», — писали об этом кафе в газетах. На новый год здесь устанавливали живую елку, к столу подвали чай из самовара.

К сожалению, пережить новые коммерческие времена «Русский чай» не смог. Символично, что одно время его сменщиком в этих стенах работал сетевой магазин по продаже алкогольной продукции.